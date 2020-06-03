Вугар Байрамов: Особый налоговый режим в Азербайджане сбережет предпринимателям средства

В рамках особого временного налогового режима, введенного в Азербайджане, предприниматели получат налоговые льготы в период пандемии и после него.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По его словам, налоговые льготы будут в силе до конца этого года.

"Это позволит предпринимателям получать эти льготы более длительный период времени. Это было крайне важно с экономической точки зрения. Эти льготы следует воспринимать как исключительную поддержку предпринимателей со стороны государства, поскольку в итоге в постпандемический период предпринимателям не только будут предоставлены льготные кредиты, либо льготы по другим направлениям, но и будут снижены налоговые ставки в виде пакета поощрений.

Естественно, это крайне важно с точки зрения сокращения расходов и расширения инвестиционных возможностей предпринимателей. Таким образом, выплачивая налоги в меньших размерах в период нового налогового режима, предприниматели сократят свои расходы, что расширит их инвестиционные возможности.

Это также крайне важно с точки зрения восстановления экономической активности в постпандемический период ускоренными темпами, а также сохранения позитивной тенденции в показателях ВВП", - уточнил Вугар Байрамов.

Он сообщил, что согласно показателям первого квартала 2020 года Азербайджан сохранил темпы роста ВВП.

"Так, в ВВП зафиксирован рост в 0,2 процента, а в ненефтяном секторе - 16 процентов. Практически, Азербайджан - одна из немногочисленных стран, которые сумели сохранить экономический рост в период пандемии. Поэтому предоставление льгот демонстрирует стратегический подход в свете постпандемической активности.

Особенность экономического пакета заключается в том, что он рассчитан не только на сведение к минимуму ущерба предпринимателям в период пандемии, а также на их активную поддержку в постпандемический период. Это позволяет сказать, что предприниматели получили возможность возобновить свою деятельность за более короткие сроки, и внести свой вклад в дальнейший экономический рост", - подытожил Вугар Байрамов.