ЕС улучшил рейтинговые показатели Агентства Азербайджана по развитию МСБ

ЕС улучшил рейтинговые показатели Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Об этом сказал во вторник председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Согласно отчету ЕС о деловом климате Азербайджана, рейтинг агентства значительно улучшился по сравнению с 2021 годом. Агентство вошло в топ-5 реформаторов, и мы готовы продолжить этот успех", - сказал Мамедов.

По его словам, агентство совместно с другими государственными структурами Азербайджана поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, принимает различные меры по увеличению вклада МСБ в общий рост экономики.

"Улучшение доступа МСБ к финансированию является одним из стратегических направлений деятельности агентства. Более 20 Центров развития малого и среднего бизнеса, действующих по всему Азербайджану, предоставляют бесплатные консультационные услуги по финансовым вопросам, а также услуги по обучению", - сказал Мамедов.