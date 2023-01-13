В Карабахе будут ускорены работы по внедрению "зеленых" технологий

Будет ускорена работа по внедрению "зеленых" технологий в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство энергетики, данный вопрос обсуждался в ходе четвертого заседания подгруппы, созданной в составе рабочей группы по координации и мониторингу применения зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях Азербайджана.

Джавид Абдуллаев, руководитель Рабочей подгруппы, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики, открывший встречу со вступительным словом, проинформировал о заседании Комиссии по реализации проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии, состоявшейся 11 января.

Участники заседания обсудили решения, принятые на 2-м заседании Рабочей группы по координации и мониторингу.

В ходе встречи были заслушаны отчеты о текущем состоянии вопросов, определенных для проведения тематических мероприятий, а также состоялся обмен мнениями по вопросам, не решенным в рамках поставленных задач. Также был обсужден ряд вопросов, вытекающих из деятельности Рабочей подгруппы.

По итогам обсуждений было принято решение ускорить проведение необходимых мероприятий для решения текущих задач в рамках тематических мероприятий и доложить о выполненных задачах на следующем заседании Рабочей группы.