Назван объем незастрахованных вкладов закрывшегося "Muğan Bank"

Незастрахованные вклады ОАО "Muğan Bank" составляют 102 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"Из 102 миллионов манатов 76 миллионов принадлежат физическим лицам. Из 76 миллионов манатов 61 миллион принадлежит одному физическому лицу, 26 миллионов - это деньги юридических лиц, 50 процентов из них принадлежат двум компаниям. Именно по этой причине я и говорю, что аннулирование лицензии Muğan Bank не повлияет на финансовую стабильность", - сказал он.

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