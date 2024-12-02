https://news.day.az/officialchronicle/1712076.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию Республики Гвинея-Бисау 2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Республики Гвинея-Бисау во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспор Карлосом Пинто Перейрой.
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Республики Гвинея-Бисау
2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Республики Гвинея-Бисау во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспор Карлосом Пинто Перейрой.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в состав делегации также входит министр окружающей среды Гвинеи-Бисау Вириато Кассама.
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