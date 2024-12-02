Президент Ильхам Алиев принял делегацию Республики Гвинея-Бисау

2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Республики Гвинея-Бисау во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспор Карлосом Пинто Перейрой.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в состав делегации также входит министр окружающей среды Гвинеи-Бисау Вириато Кассама.

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