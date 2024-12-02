Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой и туманной погодой.

Как сообщает Day.Az, в заявлении ДПС подчеркивается, что текущие погодные условия, включая дожди и густой туман, значительно увеличивают риск аварий на дорогах. Такие условия ограничивают видимость, что мешает водителям своевременно и четко замечать других участников движения и дорожные знаки, а также повышают вероятность заноса транспортных средств.

В заявлении отмечено, что водителям следует быть особенно внимательными в сложных погодных условиях, особенно в ночное и утреннее время. Им настоятельно рекомендуется контролировать скорость и дистанцию, избегать выезда на дороги на неисправных транспортных средствах, строго соблюдать правила остановки, парковки, обгона и маневров. Пешеходам также советуют проявлять осторожность и учитывать возможные опасности.