Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Румынии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Румынии Клаусу Вернеру Йоханнису.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.