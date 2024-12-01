https://news.day.az/officialchronicle/1711903.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Румынии Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Румынии Клаусу Вернеру Йоханнису. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Румынии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Румынии Клаусу Вернеру Йоханнису.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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