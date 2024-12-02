Трамп предложил пост еще одному миллиардеру

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул американского бизнесмена ливанского происхождения Массада Булоса на должность старшего советника по делам арабских и ближневосточных стран.

"Массад - опытный юрист и уважаемый лидер в сфере бизнеса, он обладает большим опытом работы на международной арене, - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. - Массад мастер заключения сделок и непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, избранный президент уверен, что на новой должности Булос будет надежно "отстаивать интересы США".

Миллиардер и глава автомобильной компании SCOA Nigeria Массад Булос приходится Трампу сватом, его сын Майкл женат на младшей дочери избранного президента Тиффани. Как отмечает портал Axios, в последние месяцы Булос был "главным каналом связи" между Трампом и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Именно через Булоса Аббас передал в июле Трампу письмо, в котором осудил покушение на его жизнь. Булос также организовал им первый телефонный разговор после победы республиканца на выборах в ноябре.