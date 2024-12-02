Ежегодно из-за производства и использования смартфонов, особенно iPhone, в атмосферу попадает 580 млн тонн углекислого газа, который нагревает океаны, пишет Daily Mail.

Как передает Day.Az со ссылкой на News.Ru, это создает условия для мощных ураганов, таких как "Милтон", накрывший американский штат Флорида в октябре.

"Ваш iPhone мог стать причиной смертоносных ураганов, обрушившихся на США в этом году", - сказано в статье.

Как утверждают эксперты, производство и утилизация смартфонов наносят серьезный урон экологии. На создание одного устройства уходит 81,65 килограмма углекислого газа - столько же, сколько выделяет за полгода автомобиль. Зарядка и использование смартфонов усиливают проблему, а энергоемкие функции, такие как искусственный интеллект, увеличивают их климатический след.

Кроме того, ежегодно на свалки попадают миллиарды смартфонов, что способствует утечке токсичных веществ из аккумуляторов. Это, в свою очередь, приводит к загрязнению почвы и наносит серьезный экологический ущерб.

Количество электронных отходов ошеломляет - миллионы тонн ежегодно, и смартфоны составляют значительную их часть, - говорится в материале.

В октябре на Флориду обрушился ураган "Милтон", который прошелся с западного на восточное побережье штата. Сначала скорость порывов ветра достигала 195 километров в час, а затем ослабла до 150. Торнадо, вызванные ураганом "Милтон", разрушили около 125 домов в американском штате.