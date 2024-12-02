На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим

Из-за дождливой погоды на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скорость движения автомобилей снижена на 20 км/ч.

Как сообщает Day.Az, эту информацию распространил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Кроме того, на всех информационных табло появился предупреждающий знак "Скользкая дорога".

Водителям рекомендуется соблюдать установленные ограничения скорости.