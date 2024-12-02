https://news.day.az/society/1712045.html На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим Из-за дождливой погоды на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скорость движения автомобилей снижена на 20 км/ч. Как сообщает Day.Az, эту информацию распространил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. Кроме того, на всех информационных табло появился предупреждающий знак "Скользкая дорога".
На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим
Из-за дождливой погоды на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скорость движения автомобилей снижена на 20 км/ч.
Как сообщает Day.Az, эту информацию распространил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Кроме того, на всех информационных табло появился предупреждающий знак "Скользкая дорога".
Водителям рекомендуется соблюдать установленные ограничения скорости.
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