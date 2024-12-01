https://news.day.az/world/1712014.html Мобилизация полиции у парламента Грузии - ВИДЕО У здания парламента Грузии уже идет мобилизация полиции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На проспекте Руставели начинают собираться участники очередной акции протеста. Представляем вашему вниманию данное видео:
Мобилизация полиции у парламента Грузии - ВИДЕО
У здания парламента Грузии уже идет мобилизация полиции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На проспекте Руставели начинают собираться участники очередной акции протеста.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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