Мобилизация полиции у парламента Грузии

У здания парламента Грузии уже идет мобилизация полиции. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На проспекте Руставели начинают собираться участники очередной акции протеста.

Представляем вашему вниманию данное видео: