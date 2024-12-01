Трамп предупредил БРИКС

Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предупредил страны БРИКС, что если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты, то столкнутся со стопроцентными пошлинами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся с 100% пошлинами", - написал республиканец.

Также Трамп пригрозил этим государствам ограничением торговли с США за отказ от доллара.