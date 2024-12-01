https://news.day.az/world/1711900.html Трамп предупредил БРИКС Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предупредил страны БРИКС, что если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты, то столкнутся со стопроцентными пошлинами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трамп предупредил БРИКС
Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предупредил страны БРИКС, что если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты, то столкнутся со стопроцентными пошлинами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся с 100% пошлинами", - написал республиканец.
Также Трамп пригрозил этим государствам ограничением торговли с США за отказ от доллара.
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