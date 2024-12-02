https://news.day.az/sport/1712053.html Азербайджанские шахматисты среди лучших в Белграде Азербайджанские шахматисты приняли участие в Кубке Белграда, который прошёл в столице Сербии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Ряван Огузов занял седьмое место. В девяти турах он набрал 6,5 очков и мог попасть в первую тройку, но проиграл в завершающем раунде.
Азербайджанские шахматисты среди лучших в Белграде
Азербайджанские шахматисты приняли участие в Кубке Белграда, который прошёл в столице Сербии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Ряван Огузов занял седьмое место. В девяти турах он набрал 6,5 очков и мог попасть в первую тройку, но проиграл в завершающем раунде.
Габиль Джавадов завершил турнир с 6 очками и занял девятнадцатое место.
Первое место досталось Ли Бо (Китай), который набрал 7,5 балла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре