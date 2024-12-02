https://news.day.az/sport/1712053.html

Азербайджанские шахматисты среди лучших в Белграде

Азербайджанские шахматисты приняли участие в Кубке Белграда, который прошёл в столице Сербии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Ряван Огузов занял седьмое место. В девяти турах он набрал 6,5 очков и мог попасть в первую тройку, но проиграл в завершающем раунде.