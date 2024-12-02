Азербайджанские шахматисты среди лучших в Белграде

Азербайджанские шахматисты приняли участие в Кубке Белграда, который прошёл в столице Сербии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Ряван Огузов занял седьмое место. В девяти турах он набрал 6,5 очков и мог попасть в первую тройку, но проиграл в завершающем раунде.

Габиль Джавадов завершил турнир с 6 очками и занял девятнадцатое место.

Первое место досталось Ли Бо (Китай), который набрал 7,5 балла.