https://news.day.az/sport/1711948.html Азербайджанский футболист сменил клуб в Таиланде Азербайджанский футболист Мамед Гулиев, долгое время выступавший в Таиланде, сменил клуб. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Pressing.az, 29-летний полузащитник покинул команду "Сарабури Юнайтед", представляющий 3-ю лигу. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Он договорился с "Муанг Лоэй Юнайтед", еще одним представителем 3-й лиги.
Азербайджанский футболист сменил клуб в Таиланде
Азербайджанский футболист Мамед Гулиев, долгое время выступавший в Таиланде, сменил клуб.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Pressing.az, 29-летний полузащитник покинул команду "Сарабури Юнайтед", представляющий 3-ю лигу.
Об этом сообщила пресс-служба клуба. Он договорился с "Муанг Лоэй Юнайтед", еще одним представителем 3-й лиги.
Отметим, что за время карьеры Мамед Гулиев выступал за "Раван", "Интер" (ныне "Шамахы"), "Шувелан" (все Азербайджан), "Кампхенгпхет", "Касем Бундит", "Тонбури Юнайтед", "Уттарадит", "Сарабури". "Юнайтед" (все Таиланд).
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