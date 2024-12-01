Азербайджанский футболист сменил клуб в Таиланде

Азербайджанский футболист Мамед Гулиев, долгое время выступавший в Таиланде, сменил клуб.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Pressing.az, 29-летний полузащитник покинул команду "Сарабури Юнайтед", представляющий 3-ю лигу.

Об этом сообщила пресс-служба клуба. Он договорился с "Муанг Лоэй Юнайтед", еще одним представителем 3-й лиги.

Отметим, что за время карьеры Мамед Гулиев выступал за "Раван", "Интер" (ныне "Шамахы"), "Шувелан" (все Азербайджан), "Кампхенгпхет", "Касем Бундит", "Тонбури Юнайтед", "Уттарадит", "Сарабури". "Юнайтед" (все Таиланд).