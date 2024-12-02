В США хотят принять закон против демократов

Представители Республиканской партии США работают над масштабным законопроектом, который даст им возможность без одобрения демократов принимать некоторые меры, касающиеся бюджета.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, документ рассчитывают принять в начале следующего года. Он призван дать республиканцам при согласовании бюджета возможность без поддержки демократов реализовывать ряд инициатив, в том числе в сферах налогообложения и борьбы с нелегальной миграцией.

Главная задача, которую ставят перед собой республиканцы, - продлить действие проведенной Дональдом Трампом в 2017 году налоговой реформы и сохранить льготы на сумму $3,3 трлн. Кроме того, они хотят сократить некоторые федеральные расходы и обеспечить новую администрацию необходимыми ресурсами для укрепления границы и выполнения предвыборных обещаний Трампа о массовой депортации нелегалов, указывает телекомпания.