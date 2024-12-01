Парламент Грузии и полицию забросали камнями

В Тбилиси обострилась ситуация перед зданием парламента на проспекте Руставели, где проходит акция протеста.

Как передает Day.Az, вечером воскресенья митингующие начали забрасывать полицию и здание парламента пиротехникой и камнями.

Как сообщает корреспондент грузинского бюро Report, сотрудники МВД используют щиты для защиты от атак камнями и не дают протестующим приблизиться к зданию. Для сдерживания толпы полиция периодически применяет воду из пожарных рукавов.

На прилегающих улицах к парламенту наблюдается значительная мобилизация полиции и спецназа МВД. Со стороны протестующих звучат оскорбления в адрес правоохранителей, что дополнительно накаляет обстановку.