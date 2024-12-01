На этом автобусном маршруте начали работать новые электробусы

На маршруте №133, эксплуатируемом компанией Çinar Trans, начали работать электробусы марки Yutong.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, данные электробусы оснащены технологией нулевых выбросов, что способствует защите окружающей среды.

Кроме того, автобусы оснащены современными технологиями, направленными на повышение комфорта для пассажиров.