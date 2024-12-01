https://news.day.az/society/1711906.html На этом автобусном маршруте начали работать новые электробусы На маршруте №133, эксплуатируемом компанией Çinar Trans, начали работать электробусы марки Yutong. Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, данные электробусы оснащены технологией нулевых выбросов, что способствует защите окружающей среды.
На этом автобусном маршруте начали работать новые электробусы
На маршруте №133, эксплуатируемом компанией Çinar Trans, начали работать электробусы марки Yutong.
Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, данные электробусы оснащены технологией нулевых выбросов, что способствует защите окружающей среды.
Кроме того, автобусы оснащены современными технологиями, направленными на повышение комфорта для пассажиров.
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