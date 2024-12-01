О том, чем стоит дорожить: стабильный Азербайджан в нестабильном мире

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня исполняется 4 года с момента, как произошло фактическое возвращение под контроль Азербайджана Лачинского района, оккупация которого длилась более 30 лет. Произошло это благодаря блестяще продуманной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и героизму, мужеству и доблести нашей армии. Да, сегодня есть очередной повод вспомнить о том, что в ходе 44-дневной войны от армянкой оккупации были освобождены 5 городов, 4 поселка и 286 сел. Сегодня есть очередной повод вспомнить о том, что в соответствии с Трехсторонним заявлением, подписанным в ночь на 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лачинский район был возвращен Азербайджану 1 декабря 2020 года.

Сегодня также есть повод вспомнить о том, что 27 мая 2023 года первые 20 азербайджанских семей (97 человек) вынужденных переселенцев получили жильё и разместились в Лачине. На сегодняшний день в город Лачин, в Лачинский район и на иные освобожденные территории Азербайджана вернулись тысячи граждан нашей страны, которые почти три десятилетия мечтали об этом счастливо, поистине историческом великом возвращении. А главное - сегодня есть очередной повод рассмотреть все случившееся и все происходящее ныне в мире, так сказать, в широком контексте.

Начнем с того, что Азербайджан является единственной страной в мире, которая смогла восстановить свою территориальную целостность военно-политическим путем. Украина, Грузия, Молдова этого сделать не смогли и, будем реалистами, вряд ли смогут этого достичь, как минимум в обозримом будущем. При этом, все три эти страны тотально зависят от влияния внешних акторов. Все они в свое время получили "пряник" от ЕС в виде безвизового режима. Теперь же Грузия получила и "кнут", как только попыталась проводить политику, которая не устраивает Брюссель и Париж.

Фактор вмешательства ЕС во внутренние дела всех трех этих стран неоспорим. И это то, чего нет в случае с Азербайджаном. Наша страна уникальна тем, что проводит просто идеально выверенную внешнеполитическую линию. Наша страна не является ченом ЕС, имея статус важнейшего государства в плане обеспечения энергетической безопасности Европы. Не Баку обращается с просьбой и инициативами к ЕС, а наоборот. И это важно ценить, рассматривая ситуацию в комплексе.

То же самое можно сказать и про НАТО. Азербайджан является вне блоковым государством, но имеет армию, входящую в "тридцатку" сильнейших в мире. Азербайджан имеет блестящие отношения с братской Турцией, армия которой является второй по боеспособности в Альянсе. Кроме того, наша страна имеет налаженное и сотрудничество в плане военно-технического сотрудничества с целым рядом государств-членов НАТО. Плюс, в Азербайджане имеется такая важная вещь для экономического развития государства, как внутриполитическая стабильность.

Посмотрите на происходящее в соседней Грузии. Как ни крути, но там имеет место сильный внутриполитический раскол, безусловно подпитываемый внешними силами. Чем все это закончится? Ответа на этот вопрос нет ни у кого. В Молдове также имеет место сильный внутриполитический раскол. О чем свидетельствует и то, что выборы президента этой страны происходили в два тура. При этом, вскоре там будут иметь место и парламентские выборы, исход которых сложно предсказать. И все потому, что имеет место критическая поляризация взглядов в обществе по вопросам настоящего и будущего Молдовы.

Украина же и вовсе является примером того, как не должно развиваться государство. Ее население, с момента обретения независимости, сократилось на 16-20 миллионов человек. Она потеряла свыше 20% своих территорий, она впала в тотальную экономическую и политическую зависимость от тех, кто помогает ей выжить. При этом, в Украине остается фактор влияния олигархии на жизнь страны. Имеется тут и сильный раскол по внутриполитическим вопросам.

Про Армению и говорить нечего. Эта страна шарахается из одной крайности в иную. Будучи членом ОДКБ, ТС и ЕАЭС она всерьез пытается делать заявку на будущее членство с НАТО и ЕС. Не имея никаких реальных экономических "козырей", она пытается выгодно продать себя и России и Западу. Выглядит все это смешно и пошло. А ведь есть еще и растущий комплекс национальной неполноценности. Он усугубился после того, как лопнули многие мыльные пузыри армянской политической мифологии.

Кроме того, обратите внимание на происходящее в мире. Некогда процветающая Сирия превращена в арену жестокого противостояния внешних сил. Бомбежкам подвергаются многие города этой страны. Также замечу, что полыхает практически весь Ближний Восток, остается большой вероятность военного конфликта между Ираном и Израилем. Многие страны Европы открыто готовятся к большой войне на своей территории.

И на фоне всего этого в Азербайджане царят мир, стабильность, процветание. И это то, чем стоит дорожить. В том числе и сквозь призму наших великих побед и взгляда на то, что они были достигнуты вопреки планам ведущих мировых держав.