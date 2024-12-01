Зеленский предложил вариант вступления Украины в НАТО

Президент Володимир Зеленский допустил присоединение Украины к НАТО при условии, что на страну не распространится действие пятой статьи договора альянса о коллективной самообороне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, слова политика на встрече с приехавшими в Киев еврокомиссарами приводит "Страна.ua".

По словам главы государства, республика никогда не будет рассматривать вариант, при котором приглашение в блок не будет касаться части ее территории.

"Но как мы говорили, мы понимаем, что пятая поправка не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков вовлечения их в войну", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что страна никогда не привлекала к военным действиям армии входящих в НАТО государств. Зеленский добавил, что, если поднимет вопрос о войсках альянса в зоне конфликта в Украине, лишится поддержки половины партнеров.

При этом два дня назад политик говорил о другом сценарии: в интервью телеканалу Sky он предложил завершить конфликт в стране без возвращения под контроль Киева потерянных территорий - в обмен на членство в НАТО.