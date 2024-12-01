ЦАХАЛ заявил об устранении новых угроз со стороны "Хезболлах"

Израильские военные устранили на юге Ливана несколько угроз со стороны вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах", которые, по их оценке, нарушали соглашение о прекращении огня.

"В течение прошедшего дня Армия обороны Израиля действовала в нескольких местах на юге Ливана с целью устранения угроз для Государства Израиль, которые были нарушением условий соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Среди прочего израильские военные выявили группу вооруженных лиц в районе одной из церквей в Южном Ливане. По версии израильской стороны, территория храма "активно использовалась террористической организацией "Хезболлах". "Войска открыли огонь в направлении террористов и устранили их", - заявили в пресс-службе.

Утверждается, что огонь по израильским силам велся в том числе из самой церкви. "Вслед за устранением террористов [израильские] войска прочесали район церкви и нашли вход в туннель, в котором было оружие", - отмечается в тексте.

Соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября. Президент США Джо Байден объявил, что договоренности между еврейским государством и "Хезболлах" предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.