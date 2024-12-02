ВВС Израиля развернули летевший из Ирана самолет

Истребители ВВС Израиля заставили следовавший из Ирана самолет изменить курс в небе над Сирией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступило издание The Times of Israel.

По информации его источников, инцидент произошел в сирийском небе в ночь на 1 декабря. Согласно изложенной ими версии, у израильской стороны возникли подозрения, что на борту летящего из Ирана лайнера было оружие, предназначенное для формирований ливанской шиитской организации "Хезболлах", пишет газета.

Израильские истребители в связи с этим приблизились к иранскому воздушному судну, летевшему над Сирией, и приказали ему развернуться. Экипаж самолета вскоре выполнил это указание, отмечает издание.

По его данным, это не первый случай, когда израильские военные заставляют иранские самолеты разворачиваться, подозревая наличие на их борту военных грузов для "Хезболлах". Подобные случаи в последние месяцы происходили как в небе над Сирией, так и в воздушном пространстве соседнего Ирака, утверждает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля эти утверждения не комментирует.