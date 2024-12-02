Байден объявил, что помиловал своего сына

Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, ранее осужденного по делам о незаконном хранении оружия и неуплате налогов.

Как передает Day.Az, ранее Байден неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в судебные процессы, касающиеся его сына. Однако в своем заявлении он отметил, что Хантер подвергся выборочному и несправедливому преследованию по политическим мотивам.

Решение о помиловании было принято после празднования Дня благодарения, когда семья Байденов собралась вместе. Президент выразил надежду, что американцы поймут его поступок как отца и главы государства. Хантер Байден, в свою очередь, признал свои ошибки, совершенные в период борьбы с зависимостью, и пообещал посвятить свою жизнь помощи другим, сталкивающимся с подобными проблемами.

Республиканцы, включая избранного президента Дональда Трампа, раскритиковали этот шаг, назвав его злоупотреблением правосудием. Трамп заявил, что помилование является несправедливым, и задал вопрос, распространяется ли оно на участников событий 6 января.