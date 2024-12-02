Землетрясение в Армении

В Армении произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, подземные толчки произошли в 11 км к северо-западу от города Степанаван.

Сила землетрясения в эпицентре составила 4-5 баллов.