https://news.day.az/world/1712059.html Землетрясение в Армении В Армении произошло землетрясение. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, подземные толчки произошли в 11 км к северо-западу от города Степанаван. Сила землетрясения в эпицентре составила 4-5 баллов.
Землетрясение в Армении
В Армении произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, подземные толчки произошли в 11 км к северо-западу от города Степанаван.
Сила землетрясения в эпицентре составила 4-5 баллов.
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