Трамп и короли Британии и Испании пропустят открытие собора Парижской Богоматери

Избранный президент США Дональд Трамп, короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III не посетят церемонию открытия собора Парижской Богоматери в Париже после реставрации. Об этом сообщила французская газета Journal du Dimanche (JDD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хотя первая леди США Джилл Байден будет присутствовать, новый избранный президент Дональд Трамп не поедет. Многие отклонили приглашение, в том числе король Испании Фелипе VI, король Англии Карл III", - пишет издание.

При этом неизвестно, посетит ли церемонию действующий президент США Джо Байден.

Открытие собора состоится 7-8 декабря. На мероприятие приглашены главы 160 государств и правительств.