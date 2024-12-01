В Тбилиси протестующие повредили 48 комнат парламента

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге сообщил, что протестующие повредили 48 комнат здания законодательного органа республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что после публикаций СМИ может сложиться впечатление, что демонстранты не проникли в парламент и только оставили надписи краской, однако вчера были повреждены рабочие комнаты, а со стороны улицы Чичинадзе и проспекта Руставели почти не осталось целых окон.

"Повреждена различная офисная техника. Сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения центрального корпуса парламента, повреждены складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий парламента, окна которого выходили на улицу Чичинадзе", - рассказал спикер.