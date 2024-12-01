Армения может исчезнуть всего за 20 минут

В Армении с каждым днем усиливаются антироссийские настроения, передает Day.Az.

Армянские эксперты предупреждают о необходимости прекращения конфронтации. Продолжение такой ситуации может привести их страну к пропасти.

По их словам, если российская база будет выведена из Армении, страна будет уничтожена за 20 минут.

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