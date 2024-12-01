https://news.day.az/politics/1711979.html Армения может исчезнуть всего за 20 минут - признание из Еревана - ВИДЕО В Армении с каждым днем усиливаются антироссийские настроения, передает Day.Az. Армянские эксперты подчеркивают, что подобные настроения необходимо остановить. Продолжение такой ситуации может привести их страну к пропасти. Они отмечают, что если российская база будет выведена из Армении, страна будет уничтожена за 20 минут.
Армения может исчезнуть всего за 20 минут - признание из Еревана - ВИДЕО
В Армении с каждым днем усиливаются антироссийские настроения, передает Day.Az.
Армянские эксперты предупреждают о необходимости прекращения конфронтации. Продолжение такой ситуации может привести их страну к пропасти.
По их словам, если российская база будет выведена из Армении, страна будет уничтожена за 20 минут.
Более подробно - в материале AzTV:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре