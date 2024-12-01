https://news.day.az/politics/1711979.html

Армения может исчезнуть всего за 20 минут - признание из Еревана - ВИДЕО

В Армении с каждым днем усиливаются антироссийские настроения, передает Day.Az. Армянские эксперты подчеркивают, что подобные настроения необходимо остановить. Продолжение такой ситуации может привести их страну к пропасти. Они отмечают, что если российская база будет выведена из Армении, страна будет уничтожена за 20 минут.