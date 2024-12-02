В ОДКБ осудили последнюю выходку Армении

Умышленное отсутствие Армении на прошедшем саммите в Астане и на других мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вредит имиджу Еревана.

Как передает Day.Az со ссылкой на News.Ru, об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Я скажу так: умышленное отсутствие не делает положительного имиджа Армении", - сказал он.