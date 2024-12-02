Мировые цены на нефть выросли

В ходе торгов на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent для 2025 года увеличилась на 0,57%, составив $72,25 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, выросла на 0,56% и достигла $68,39.