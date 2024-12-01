Сильнейшее наводнение ударило по острову в Греции

Проливные дожди погрузили под воду дома, предприятия и дороги на популярном греческом туристическом острове Родос.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В связи с этим власти временно запретили использование транспортных средств, сообщает Reuters.

Многие населенные пункты курортного Родоса затоплены. Пожарная служба получила более 650 вызовов для откачки воды из затопленных зданий на острове Родос и эвакуировала 80 человек в более безопасное место. Больше всего пострадал город Ялисос. На затопленных улицах Родоса скопились машины и мусор.

Грозы и сильные дожди также нарушили железнодорожное сообщение на материковой части Греции, особенно в центре и на севере страны.

Представляем вашему вниманию данное видео: