Сильнейшее наводнение ударило по острову в Греции - ВИДЕО
Проливные дожди погрузили под воду дома, предприятия и дороги на популярном греческом туристическом острове Родос.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В связи с этим власти временно запретили использование транспортных средств, сообщает Reuters.
Многие населенные пункты курортного Родоса затоплены. Пожарная служба получила более 650 вызовов для откачки воды из затопленных зданий на острове Родос и эвакуировала 80 человек в более безопасное место. Больше всего пострадал город Ялисос. На затопленных улицах Родоса скопились машины и мусор.
Грозы и сильные дожди также нарушили железнодорожное сообщение на материковой части Греции, особенно в центре и на севере страны.
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