Новые чемпионы по дзюдо

Сегодня завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо.

İdman.biz сообщает, что на турнире состоялись командные соревнования.

В женских соревнованиях соревновались семь команд в пяти весовых категориях - 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг и 70+ кг. В финале встретились дзюдоисты команд "Нефтчи" и "Шуша". По итогам напряженной борьбы "Нефтчи" победил со счетом 3:2 и завоевал золотые медали.

В мужских соревнованиях приняли участие девять команд. На татами они вышли в весовых категориях 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и +90 кг. "Клуб Дзюдо 2012" и "Атилла" боролись за золото. Первые оказались сильнее и завоевали титул чемпиона Азербайджана.

Отметим, что в первые два дня чемпионата определились победители индивидуальных соревнований.