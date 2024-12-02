Android или iOS?

- чем больше пользуются в Азербайджане?

Доля устройств на платформе Android на рынке операционных систем (ОС) Азербайджана в октябре 2024 года составила 60,06 процента, что на 0,14 процентных пункта больше показателя предыдущего месяца, сообщает Day.Az со ссылкой на статистический центр Global Stats.

Согласно данным Global Stats, на втором месте - операционная система Windows от Microsoft. За месяц ее доля на азербайджанском рынке выросла на 0,59 процентных пункта - до 22,74 процента.

Операционная система iOS компании Apple по-прежнему на третьем месте. За месяц ее доля на местном рынке уменьшилась на 1,33 процентных пункта - до 11,95 процента.

Доля устройств на платформе macOS X (Apple) на азербайджанском рынке составила 2,23 процента (рост за месяц на 0,49 процентных пункта).

Далее следуют менее популярные на рынке Азербайджана операционные системы: Linux - 1,2 процента (спад за месяц на 0,25 процентных пункта), другие ОС - 1,82 процента.