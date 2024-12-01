Полиция задержала 50 участников акции протеста в Грузии

Полицейские во время акции протеста 30 ноября и 1 декабря задержали в Тбилиси 50 человек, десять из них освободили под подписку. Об этом сообщила телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на МВД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Участников протестной акции задержали по обвинению в неподчинении правоохранительным органам, а также по обвинению в хулиганских действиях.

Официальных данных МВД по поводу новых задержаний пока не было.