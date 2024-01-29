ВБ ищет консультанта по оценке потенциала геотермальных вод Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) объявил тендер по поиску консалтинговой компании для изучения геотермального потенциала в Азербайджане, сообщили Day.Az в банке.

В задачу консультанта будет входить оценка информации о геотермальных ресурсах в Азербайджане, характеристики резервуаров (размер, форма, продуктивность, уровень воды), а также возможностей технического и экономического применения ресурсов в системах отопления и для других целей в энергетике.

"Данная работа поможет ВБ предоставить рекомендации правительству Азербайджана по разработке дорожной карты развития геотермальных ресурсов и их использования в будущем", - отметили в банке.

Предложения от кандидатов по условиям тендера принимаются до 8 февраля.

При выборе победителя банк будет обращать внимание на опыт работы компании, ее технические и управленческие возможности, квалификацию персонала.

Отметим, что в Азербайджане, в частности в горах Малого и Большого Кавказа, на Абшеронском полуострове, в Лянкяране, Карабахе, есть много термальных источников воды, и их использование отвечает стратегии правительства Азербайджана по созданию "зеленой экономики".

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