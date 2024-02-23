Азербайджан и Латвия обсудили расширение экспорта ненефтяной азербайджанской продукции

Азербайджан и Латвия обсудили направления расширения экспорта ненефтяной азербайджанской продукции, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, заместитель министра Сахиб Мамедов встретился с заместителем министра сельского хозяйства Латвийской Республики Нормундсом Шмитсом.

На встрече была отмечена роль взаимных визитов и встреч на высоком уровне в расширении отношений между Азербайджаном и Латвией, дана информация об экономических реформах, проводимых в Азербайджане, благоприятной инвестиционной среде и применяемых уступках.

Было констатировано, что латвийские компании имеют широкие возможности для сотрудничества в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, в проектах, реализуемых в индустриальных парках, в Свободной экономической зоне "Алят", а также в других сферах экономики.

На встрече стороны обсудили направления расширения торгово-экономических отношений, в том числе экспорт ненефтегазовой продукции, производимой в Азербайджане, участие в совместных проектах, сельское хозяйство, альтернативную энергетику, продовольственную безопасность и другие темы, они обменялись мнениями о сотрудничестве в этих направлениях.

Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана в январе 2024 года Азербайджан экспортировал в Латвию товаров на сумму 464,5 тысячи долларов США, а импортировал товаров на сумму свыше 1,693 миллиона долларов.

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