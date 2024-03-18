Болгария может сыграть важную роль в "зеленом" энергетическом коридоре Азербайджан-ЕС благодаря своей развитой системе передачи электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в министерстве энергетики страны.

"Конечно, Болгария была одной из первых стран, выразивших открытую поддержку проекту. В письме от 3 апреля 2023 года министерство энергетики поддержало Соглашение о стратегическом партнерстве по развитию и передаче "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии и выразило заинтересованность правительства Болгарии присоединиться к совместному проекту "Среднего зеленого коридора". Болгария могла бы сыграть важную роль в проекте благодаря своей развитой системе передачи электроэнергии, взаимосвязи с соседними странами, хорошо развитому рынку электроэнергии, а также возможностям для инвестиций в возобновляемые источники энергии, инфраструктурные проекты и растущему спросу на "зеленую" энергию", - сказал источник.

По его словам, Болгария верит, что Вторая министерская встреча Консультативного совета по "зеленой" энергетике, которая пройдет 1 марта в Баку, позволит определить как далеко продвинулся проект и какие следующие этапы предстоят.

17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу.

В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

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