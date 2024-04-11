Азербайджан отправит еще 5 млрд кубометров газа через "Кольцо солидарности" на Балканы

Азербайджан намерен отправить дополнительные 5 миллиардов кубометров газа через "Кольцо солидарности" в балканские страны.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал на Будапештском саммите по сжиженному природному газу (СПГ) заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Виталий Беглярбеков.

Он упомянул, что Азербайджан намерен увеличить экспорт газа в Европу примерно на 17 процентов по сравнению с нынешним уровнем к 2026 году.

"Мы расширяем [производственные и экспортные мощности] сейчас, и результаты этого должны быть готовы к 2026 году, когда мы еще больше увеличим наши поставки в Италию, Грецию и Болгарию", - заявил заместитель вице-президента SOCAR.

По его словам, страна планирует экспортировать около 14 миллиардов кубометров газа в страны Юго-Восточной Европы через два года по сравнению с 12 миллиардами кубометров в прошлом году.

Он пояснил, что рост будет обусловлен за счет увеличения добычи и расширения мощностей трех транзитных трубопроводов, составляющих Южный газовый коридор.

"Но дальнейшее увеличение поставок азербайджанского газа в Европу будет во многом зависеть от потребностей региона и его готовности инвестировать в новую инфраструктуру. Например, мы намерены отправить дополнительные 5 миллиардов кубометров газа через "Кольцо солидарности" в балканские страны. Аналогичные объемы могут дополнительно поставляться по Южному газовому коридору в Италию, Грецию и их соседей. Это то, что мы можем производить и поставлять. Я не могу сказать, что это все произойдет одновременно или что это все произойдет в один и тот же год - все зависит от того, когда будет готова инфраструктура и когда будет готов наш Upstream", - отметил Беглярбеков.

Он подчеркнул, что определенные проекты зависят не от SOCAR, а от европейских клиентов.

"Решения в Европе должны принимать европейцы. Мы заинтересованы в увеличении поставок, но крайне важно иметь инфраструктуру", - сказал он, добавив, что Европа останется основным рынком Азербайджана на долгие годы вперед.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. Первоначальная пропускная способность европейской части коридора (TAP) составляет 10 миллиардов кубометров газа. В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум, который предусматривает увеличение пропускной способности данной инфраструктуры до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.

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