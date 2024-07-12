В Японии провели валютную интервенцию для стабилизации курса иены

Власти Японии на этой неделе, вероятно, провели валютную интервенцию с целью укрепления курса национальной валюты по отношению к доллару. Об этом сообщила ведущая японская деловая газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, сумма валютной интервенции могла составить порядка 3,5 трлн иен (около $22 млрд по текущему курсу). Ни японский Минфин, ни Банк Японии (центробанк) об интервенции не объявляли, а от комментариев по соответствующей теме воздерживались. Обычно о проведении валютных интервенций японские власти сообщают спустя несколько месяцев.

Курс иены к доллару в пятницу укрепился, прибавив сразу 1,55% и выйдя на отметку 159,1-159,12 иены за $1. Местные аналитики предположили, что это стало результатом проведения японскими властями валютной интервенции, которая стала уже второй в 2024 году - предыдущая датировалась апрелем.

Главным фактором продолжающегося падения иены остается сохраняющийся разрыв в учетных ставках со странами Запада, где они повышались для борьбы с инфляцией. В Японии же, которая на протяжении десятилетий боролась с негативным воздействием дефляции, власти и регулятор настроены на достижение целевого показателя по инфляции в 2%, для чего стимулируют экономику, в том числе благодаря низким ставкам. Это делает вложения в активы, номинированные в долларах и евро, более выгодными, чем инвестиции в продукты, номинированные в иенах.

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