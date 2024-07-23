Азербайджан и ООН обсудили инвестиции в бизнес-решения в соответствии с целью достижения "Net zero".

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча со специальным посланником ООН по вопросам климатических мер и финансов и сопредседателем Финансового альянса Глазго за достижение "Net Zero" Марком Карни.

"Мы рассмотрели ряд экономических вопросов, связанных с изменением климата, в том числе инвестиции в инициативы "Net Zero", переход к устойчивой практике и совместные усилия в рамках COP29", - говорится в публикации.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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