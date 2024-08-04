Уровень безработицы в США вырос

В США уровень безработицы в июле вырос до 4,3 процента. Это максимальное значение с октября 2021 года.

Как сообщает Day.Az, по данным Министерства труда США, в США безработица в июле достигла самого высокого уровня почти за три года. Аналитики в среднем ожидали неизменной ставки на уровне 4,1 процента.

Бюро трудовой статистики сообщило, что в США за отчетный период появилось 114 тысяч новых рабочих мест, что является самым низким показателем с декабря 2020 года.

В долгосрочном сравнении рынок труда в крупнейшей экономике мира остается устойчивым, но сейчас демонстрирует первые признаки слабости. Развитие рынка труда считается решающим фактором денежно-кредитной политики Федерального резервного банка США. Слабость на рынке труда может расчистить путь ФРС к снижению процентных ставок.

В апреле Бюро экономической статистики (BEA) сообщило, что рост ВВП США в I квартале 2024 года составил 1,6 проц в пересчете на годовые темпы против ожидаемых 2,5 проц. Кроме того, темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с IV кварталом 2023 года, когда показатель составил 3,4 проц.

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