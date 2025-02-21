Новые изменения в назначении пенсий

Внесены изменения в порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода (с одного вида на другой) и выплаты трудовых пенсий.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

В соответствии с внесенными изменениями членам семей лиц, имеющих особые звания, а также лицам, имеющим право на иные виды трудовых пенсий, исчисляемые в большем размере, соответствующая трудовая пенсия будет назначаться автоматически, без их заявления, на основании сведений, предоставленных государственными органами.