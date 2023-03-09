Как готовят и едят настоящую пиццу в Италии?

Что такое итальянская пицца и как ее принято есть в Италии? Ответы на этот вопрос и "лайфхаки" представила британская газета The Sun. В подборку полезных советов от итальянца, живущего в Лондоне, попало немало вещей, которые туристов удивили, но будут им полезны.

Где купить?

Итальянский эксперт советует по возможности избегать ресторанов - "туристических ловушек" - рядом с достопримечательностями, где еда не только не аутентичная, но и очень дорогая, а также крупных сетевых ресторанов. Они "обычно продают пиццу массового производства", и это не оригинальная итальянская культура приготовления пиццы, в том числе и не отвечает требованиям качества.

Вместо этого он советует туристам отправиться в местную тратторию или пиццерию, где готовят свежую пиццу на заказ традиционными методами и из высококачественных ингредиентов.

"Во многих традиционных заведениях посреди ресторанов часто есть гигантская дровяная печь, и вы увидите, как повар-пиццайоло готовит вашу пиццу", - цитирует эксперта газета Tourprom.

Еще один лайфак - "избегать ресторанов с обширным и разнообразным меню" - они, скорее всего, неаутентичные.

Что купить?

Здесь эксперт в первую очередь предупредил туристов об основных ошибках. Так, туристов, которые закажут популярную пиццу "Пепперони" в "аутентичных" местах, скорее всего, не поймут.

"Пепперони" по-итальянски просто перец. Любителям пиццы с острой колбасой он рекомендует заказать "Дьяволу".

Также в Италии не существует и пиццы с ветчиной и ананасами, которая "победно шествует" и по постсоветскому рынку под названием "Гавайская" чаще всего.

"Избавьте себя от хлопот и не пытайтесь заказать ее в итальянской пиццерии. Если вы не можете отказаться от фруктов в пицце, вы можете выбрать pizza e fichi, то есть пиццу с инжиром", - советует итальянец. Это "белая" пицца, включающая в себя моцареллу, инжир, ветчину и чеснок.

А самая любимая и популярная у итальянцев пицца - это самая обычная "Маргарита".

"Итальянцы также часто говорят, что если ресторан не может приготовить хорошую пиццу "Маргарита", они, вероятно, не смогут приготовить ни одну другую пиццу", - уверяет итальянский эксперт.

Соусы и другие дополнения

Первое, о чем предупреждает мужчина, - в Италии нет и никогда не было соусов-дипов для макания "корочки от пиццы", популярных в англоязычном мире.

"Итальянцы едят пиццу такой, какая она есть, без каких-либо соусов или дополнительного сыра сверху - она такая же вкусная, как есть. Тем не менее иногда вы можете найти масло чили, чтобы добавить его в свою пиццу", - добавил он.

При этом обычно пиццу подают как основное блюдо, но при этом большинство пиццерий предлагают антипасти (закуски), которые подают перед пиццей - это разнообразные брускетты с помидорами, оливками и вяленым мясом, а также сырные ассорти.

Часто в пиццерии доступны различные "фритти", жареные во фритюре продукты, такие как "аранчини", жареные рисовые шарики с сыром и мясом, или "фритти мисти", набор жареных овощей и морепродуктов.

Чем запивать?

"В Италии не одобряют заказ капучино с пиццей", - отметил итальянский эксперт. Так что пиццу туристу он рекомендует сочетать с другими напитками - возможно, лимонадом, пивом, аперолем или просто водой.

"Заказывать капучино после еды тоже нельзя, поэтому, если вам нужна доза кофеина, закажите эспрессо", - добавляет итальянец.

Как есть?

"Во-первых, оставьте в покое вилку и нож и просто ешьте руками - это намного проще", - советует он.

Для удобства можно использовать метод "бумажной пиццы", или "пиццы кульком". Для этого нужно сложить кусок пиццы пополам так, чтобы начинка оказалась внутри, а тесто снаружи.

"Как только это будет сделано, вы можете есть свою горку как бутерброд и быть уверенными, что начинка не вывалится и не испачкает вас", - уверил итальянец.

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