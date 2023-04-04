Классический хумус - РЕЦЕПТ от "Анадолу"
Day.Az представляет рецепт хумуса от шеф повара ресторана "Анадолу".
Порции и ингредиенты
Нут 100 г
Лимонный сок 10 мл
Оливковое масло 20 мл
Кумин (зира) 5 г
Копченая паприка 5 г
Тахини 40 г
Метод приготовления
2 часа 20 минут + 8 часов
1. Замочить нут в холодной воде на ночь.
2. На след день в той же воде поставить варить его на малый огонь на 2 часа, до размягчения.
3. Слить жидкость, оставив 1 стакан запаса.
4. Поместить нут в блендер, добавить оливковое масло (extra virgin), перемолоть до однородной массы.
5. Добавить тахини (тхину) и лимонный сок, постепенно молоть до более гладкой консистенции (возможно добавить жидкость до более жидкой консистенции (на любителя).
6. Далее добавить паприку и зиру (кумин) и еще раз слегка перемешать.
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