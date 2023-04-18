Чем опасна для детей сметана?

Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала, кому нельзя есть сметану. По словам специалиста, сметану нельзя давать детям до полутора лет.

Детям старшего возраста сметана необходима для поддержания роста, костной системы. Она полезна пожилым людям. Помогает поддерживать красоту кожи, волос, ногтей. В ней множество витаминов, жиров, аминокислот, именно в этом продукте калий и кальций удачно сочетаются с витамином D, не конфликтуют и хорошо усваиваются.

Но дети до 1,5 лет не могут употреблять сметану без вреда - ещё не готова пищеварительная система, чрезмерно нагружается поджелудочная железа. Людям с хроническим гастритом и болезнями печени сметана тоже противопоказана.

Тем, кто хочет сбросить лишний вес, врач посоветовала не исключать, но ограничить потребление сметаны, потому что это калорийный продукт.

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