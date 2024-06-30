Названо еще одно вредное последствие употребления фастфуда

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что пристрастие к популярным на Западе блюдам, отличающимся высоким содержанием насыщенных жиров и простых сахаров, может привести к длительному ухудшению эпизодической памяти. Исследование опубликовано в научном журнале Brain, Behavior and Immunity (BBI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предыдущие изыскания обнаружили связь между западным фастфудом и различным когнитивными проблемами. Однако их механизмы оставались неясными.

"Помимо ожирения и метаболической дисфункции, диета с высоким содержанием насыщенных жиров, добавленных сахаров и обработанных пищевых продуктов может привести к ухудшению памяти", - отметил автор исследования, профессор биологии Скотт Э. Каноски.

Ученые провели эксперимент на крысах, обеспечив их жирной и богатой сахаром едой с преобладанием обработанных пищевых продуктов, как если бы грызуны питались в обычном американском кафетерии.

Оказалось, что животные, получавшие западную диету на раннем этапе развития, демонстрировали значительный и долговременный дефицит эпизодической памяти. Проблема оказалась связана со снижением производства ацетилхолина - нейромедиатора, вырабатывающегося в области мозга под названием гиппокамп.

Ацетилхолин очень важен для процессов обучения и памяти, а его нехватка связана со снижением когнитивных функций и такими состояниями, как болезнь Альцгеймера.

Данные указывают на значительную роль передачи сигналов ацетилхолина в наблюдаемых когнитивных нарушениях, предполагая, что влияние диеты на нейромедиаторную систему может лежать в основе стойких нарушений памяти.

Проблемы с памятью у крыс сохранились, даже когда их перевели на здоровое питание.

Ученые отметили, что характер питания играет решающую роль для развития мозга на ранних этапах развития.

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