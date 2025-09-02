Названа неожиданная польза яиц

Диетолог Эмма Дербишир считает, что яйца приносят глазам больше пользы, чем морковь. О неожиданной пользе продукта она рассказала в беседе с Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Диетолог назвала яйца источником сразу нескольких полезных для глаз веществ. По ее словам, в них содержится много витамина В2, который необходим для поддержания прозрачности хрусталика. Также в них много цинка, полезного для сетчатки глаза.

Кроме того, специалистка посоветовала хотя бы раз в неделю есть сардины, тунец или другую жирную рыбу. Она объяснила, что в этих сортах содержится докозагексаеновая кислота, которая является ключевым питательным веществом для здоровья глаз.