Пользу отказа от сливочного масла поставили под сомнение

Отказ от сливочного масла и других продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров не сокращает смертность среди людей с низким и средним риском сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine (AIM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные более 66 тысяч участников клинических исследований продолжительностью не менее двух лет. В работах сравнивалось влияние диет с пониженным содержанием насыщенных жиров и различные варианты замены этих жиров другими питательными веществами.

Насыщенные жиры преимущественно содержатся в продуктах животного происхождения. Исследования связывают их избыточное потребление с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и высоким уровнем холестерина.

Результаты новой работы показали, что у людей с низким исходным риском сердечно-сосудистых заболеваний сокращение потребления насыщенных жиров не приводило к снижению числа инфарктов, инсультов или смертей в течение пяти лет наблюдения.

При этом у людей из группы высокого риска эффект был более выраженным. Польза наблюдалась в основном в тех случаях, когда насыщенные жиры заменяли полиненасыщенными, а не просто снижали общее потребление. Такая замена была связана со снижением смертности от всех причин, а также с уменьшением риска фатальных сердечных приступов и инсультов.

В целом сокращение насыщенных жиров приводило к снижению уровня общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Авторы объясняют это тем, что насыщенные жиры могут ухудшать способность печени удалять ЛПНП из крови, способствуя образованию атеросклеротических бляшек. Однако среди людей с низким риском это улучшение липидного профиля не сопровождалось клинически значимым снижением числа сердечно-сосудистых событий.

В то же время сторонние эксперты призывают не спешить с пересмотром рекомендаций. По словам профессора Ниты Форухи из Кембриджского университета, анализ охватывал лишь пятилетний период и не учитывал долгосрочные последствия, поэтому ограничение насыщенных жиров пока остается необходимым.