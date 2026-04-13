Шеф-повар назвал лучшую рыбу для домашних фишбургеров

Рыбные бургеры недооценивают. Может, те, что продаются в сетях быстрого питания, не всегда радуют, зато домашние могут побороться за звание полезного блюда.

Котлеты для бургеров, в том числе рыбные, часто получаются сухими или разваливаются. Дело совсем не в навыках кулинара, а в неправильном выборе главного ингредиента. Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, шеф-повар Эндрю Циммерн объяснил, какая рыба идеально подойдет для бургеров.

Золотой стандарт

По словам Циммерна, лучший вариант для бургерной котлеты - треска. Эта рыба без проблем остается сочной и имеет нейтральный вкус, который не перебивает соусы и панировку. По структуре треска вполне плотная, хорошо выдерживает жарку и не превращается в кашу.

Нет трески? Тогда на замену можно взять:

пикшу;

хека;

окуня;

снеппера

Рыбу обязательно "купают" в кляре, например, на основе холодного пива или смеси рисовой муки и крахмала, и обжаривают. В комментарии порталу The Takeout шеф добавил, что жирные сорта, такие как лосось, для бургеров не используют. Такие виды рекомендуется запекать или готовить на гриле.

Свежая или замороженная?

Интересно, что качественная рыба глубокой заморозки часто лучше свежей, которая уже несколько дней лежит на витрине. Главное - правильно разморозить и тщательно обсушить филе перед приготовлением.