Названа безопасная суточная порция майонеза

Майонез давно попал в список продуктов, которые принято то демонизировать, то оправдывать. О том, можно ли есть майонез каждый день и в каком количестве, "Газете.Ru" рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков, передает Day.Az.

По словам врача, один и тот же объем соуса может выглядеть вполне спокойно в одном рационе и быть уже лишним в другом, если человек и без того получает много жиров из колбас, сыра, жирного мяса, выпечки и готовой еды. Общее потребление жиров примерно не должно превышать 30% суточной калорийности, а насыщенных жиров - 10%.

"Ориентироваться можно на 0,8-1 грамм жира на килограмм массы тела в сутки для полноценного питания. При этом важен и состав жиров: две трети растительных жиров и одна треть животных", - прокомментировал Симаков.

Если человек добавил немного соуса к обычной еде с овощами, белком и небольшим количеством жиров - это одна история. Если же майонез каждый день добавлять к жареной пище, колбасам, салатам с сыром, фастфуду и полуфабрикатам, нагрузка на организм получается уже совсем другой.

Проблема майонеза в том, что его легко недооценить по объему. Это не тот продукт, который обычно едят отдельно и осознанно считают. Он незаметно добавляется в еду, и в итоге даже небольшие порции за день складываются в заметное количество жира и калорий, отметил собеседник издания. Поэтому вопрос "сколько майонеза можно каждый день" врач фактически переводит в другой - а что еще уже лежит у человека на тарелке. Если в рационе и без того много жирных продуктов, майонез быстро становится перебором. Если же питание в целом собрано спокойно и без перекосов, небольшое количество соуса можно съедать регулярно.