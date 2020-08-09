В Азербайджане установлена "Умная остановка"

Первый "умный" высокотехнологичный продукт азербайджанского производства внедрен в Исмаиллинском районе.

Об этом сказали Trend в Агентстве инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно данным, первые образцы компонентов умного города (smart-city) - автобусные остановки, модернизированные сидения и осветительные столбы, разработанные ООО RD SMART, резидентом Парка высоких технологий в Пираллахи, подведомственном агентству инноваций, размещены в центре Исмаиллинского района.

По данным агентства, "Умная остановка", работающая на солнечной энергии, каждые 10 минут в течение 10 секунд защищает пассажиров, ожидающих на остановке, распыляя в воздух дезинфицирующий раствор "БИОЗАНИС" без спирта, хлора и вреда для организма человека, изобретенный азербайджанскими учеными, от заражения вирусом.

"Кроме того, на остановке установлен дезинфицирующий диспенсер для рук. Парковка также оборудована бесплатным Wi-Fi, четырьмя зарядными устройствами для мобильных телефонов, двумя камерами безопасности и торговым оборудованием для продажи воды", - говорится в сообщении.

Как отмечается в агентстве, для удобства пассажиров график движения автобусов будет отражен на специальной панели.

"Почему не в городе, а именно в районе?! Потому что цель - адаптировать сферы обслуживания населения к современным технологиям, экономя бюджеты районов. Таким образом, установка новых солнечных и ветровых светильников, производимых компанией, позволяет сэкономить 95 процентов средств, которые используются традиционными световыми столбами. Также экономия достигается за счет расходования средств на ежемесячные платежи за электричество, так как освещения работают на стопроцентой солнечной энергии", - сказали в агентстве.