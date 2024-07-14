Конкурент браузера Chrome от Microsoft станет лучше работать на слабых ПК

Microsoft работает над новой функцией для своего браузера Edge, которая позволит пользователям ограничивать объем используемой программой оперативной памяти (ОЗУ). Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на инсайдера под ником Leopeva64, который является одним из лучших специалистов по поиску новых функций Edge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Leopeva64 заметил новый раздел настроек в тестовых сборках браузера. Он представляет собой ползунок, перемещая который можно регулировать объем ОЗУ, выделяемый для Edge. Минимум в данном меню настройки является 1 ГБ, а максимумом - 16 ГБ. При установке нижнего предела браузер предупреждает, что данная настройка может повлиять на скорость его работы.

Добавление регулировки доступного Edge объема оперативной памяти является шагом Microsoft навстречу геймерам. Об этом говорит то, что ранее IT-гигант уже добавлял в тестовые сборки браузера функцию ограничения расхода ОЗУ без указания конкретного объема ресурса при запуске видеоигр. Меж тем очевидно, что новая опция также будет полезна пользователям слабых ПК с малым объемом ОЗУ в принципе.

Пока неясно, когда Microsoft добавит эту функцию в релизную версию Edge.

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